Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Lille transfer oluyor! İşte detaylar...

Lille ile anlaşma aşamasına gelen Burak Yılmaz hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Burak Yılmaz, alacaklarının yarısı karşılığında Beşiktaş'tan bonservisini talep etti. NTV'de yer alan habere göre, yıllık geliri 16 milyon TL olan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan 12 milyon TL alacağı bulunuyor. Fransız ekibi ile her konuda anlaşan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile anlaşması durumunda Lille transferi kesinlik kazanacak.

6 MİLYON TL

Lille ile anlaşma aşamasına gelen Burak Yılmaz, alacaklarının yarısı karşılığında Beşiktaş'tan bonservisini talep etti. Siyah beyazlılar bu teklifi kabul ederse Burak, 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak.

