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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2020 21:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlanarak kenara geldi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku birden yaşanıyor.

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz ve sağ beki Gökhan Gönül, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlandı.

10. DAKİKADA BURAK YILMAZ

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, mücadelenin 10. dakikasında kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Kaptanlık pazubandını Atiba'ya bırakan 34 yaşındaki santrfor, yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

37'DE GÖKHAN GÖNÜL

Sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül ise 37. dakikada devam edemeyeceğini belirtti ve çıkmak istedi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yerine ise Kevin Prince Boateng oyuna dahil oldu.

SAĞ BEKTE LENS

Siyah - beyazlılarda Gökhan Gönül'ün oyundan çıkmasının ardından karşılaşmaya sağ önde başlayan Jeremain Lens, sağ bekte görev yapmaya başladı. Lens, sezon öncesi ve sezon arası hazırlık kamplarında sık sık sağ bekte denenmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gökhanı acil kitleyin fenere böyle olmaz :D
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