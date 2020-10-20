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Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya neden oldu.

Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya yol açtı. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti.

6 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok. (Akşam)

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