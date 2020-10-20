Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya yol açtı. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti.
Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok. (Akşam)
G.Saray'ın rakibi Dinamo Sassari
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
Serdar Aziz ceza alacak mı?
Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
İşte Sergen Yalçın'ın yeni planı: Larin ve Aboubakar
Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
Okuyucu Yorumları 0 yorum