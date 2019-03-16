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Beşiktaş'ta Caner Erkin'den sonra Adriano da sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.03.2019 18:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Göztepe maçında Adriano sakatlanarak oyunu sedyeyle terketti. Adriano'nun yerine Necip oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta Caner Erkin de maç öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Beşiktaş'ta Caner Erkin'den sonra Adriano da sakatlandı

Beşiktaş-Göztepe maçının 7. dakikasında Adriano sakatlanarak kendini yere bıraktı. Saha kenarına sedyeyle taşınan Adriano maça devam edemeyince 12'de yerine Necip Uysal dahil oldu.

Beşiktaş'ta Caner Erkin de maç öncesinde sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Caner Erkin'in yokluğunda sol kanatta Adriano'ya görev vermişti. Sakatlığı devam eden Mirin'in yerine ise stoperde Gary Medel formayı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş caner erkin Göztepe

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