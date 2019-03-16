Beşiktaş'ta Caner Erkin'den sonra Adriano da sakatlandı

Beşiktaş-Göztepe maçının 7. dakikasında Adriano sakatlanarak kendini yere bıraktı. Saha kenarına sedyeyle taşınan Adriano maça devam edemeyince 12'de yerine Necip Uysal dahil oldu.
Beşiktaş'ta Caner Erkin de maç öncesinde sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Caner Erkin'in yokluğunda sol kanatta Adriano'ya görev vermişti. Sakatlığı devam eden Mirin'in yerine ise stoperde Gary Medel formayı aldı.
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