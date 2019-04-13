Beşiktaş'ta Caner Erkin, Sivasspor maçında yok

Beşiktaş’ta Caner Erkin cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında Emre Belözoğlu’na yaptığı faul sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.
Tecrübeli futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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