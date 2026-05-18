Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü’nü kabul etti.

Cevdet Berker İşleyen

Kabulde; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu.

'53' NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ı kabul etti 1

Kabulün sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde ismi yazılı olan ve memleketi Rize’nin plaka kodu olan "53" numaralı Galatasaray formasını takdim etti.

Ziyarette, kazanılan şampiyonluk kupası da yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan teknik heyet ve sporcularla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı ile diğer yetkililer de yer aldı.

LEMINA'NIN BAKIŞI GÜNDEM OLDU!

Futbolcularla tek tek el sıkışan Erdoğan'ın Lemina ile çekilen karesi ise sosyal medyada gündem oldu. Gabonlu oyuncunun Erdoğan'ın elini sıktığı andaki tavrı arkadaşlarını da güldürdü.

İŞTE O ANLAR...

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan galatasaray
