Beşiktaş'ta Cengiz Ünder son dakikada Tüpraş Stadyumunu yıktı! Sergen Yalçın'ın daha önce Milli yıldızla ilgili söyledikleri sosyal medyada patladı...

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir’i konuk ederken, karşılaşmadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Cengiz Ünder’in maçın son anlarında gelen golü taraftarları sevince boğarken, Sergen Yalçın’ın yıldız oyuncu hakkında 3 ay önce söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig’de evinde Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılırken, son dakikada gelen gol siyah beyazlıları sevince boğdu. Yeni transfer Cengiz Ünder’in sonradan oyuna girdiği maçta gol atması Sergen Yalçın’ı haklı çıkardı. Sosyal medya bu olayla çalkalandı.

SERGEN YALÇIN 3 AY ÖNCE DEMİŞTİ!

Beşiktaş ta Cengiz Ünder son dakikada Tüpraş Stadyumunu yıktı! Sergen Yalçın ın daha önce Milli yıldızla ilgili söyledikleri sosyal medyada patladı... 1

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın 3 ay önce bir televizyon programında “Cengiz’i bana ver 1 ayda ligin yıldızı yaparım.” demişti ve ortaya büyük bir iddia atmıştı. Geçen 3 ayın ardından Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçta Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu golle Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi.

İKİNCİ YARI GİRDİ

Beşiktaş ta Cengiz Ünder son dakikada Tüpraş Stadyumunu yıktı! Sergen Yalçın ın daha önce Milli yıldızla ilgili söyledikleri sosyal medyada patladı... 2

Maçın ikinci yarısında E.Shomurodov’un golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş’ta 74.dakikada oyuna giren Cengiz Ünder, takıma hareketlilik kattı. Oyuna girmesinden 1 dakika sonra takımı El Bilal Toure ile eşitliği yakalarken, 90+1’de attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi.

FENERBAHÇE’DE İSTEDİĞİNİ YAPAMAMIŞTI

Beşiktaş ta Cengiz Ünder son dakikada Tüpraş Stadyumunu yıktı! Sergen Yalçın ın daha önce Milli yıldızla ilgili söyledikleri sosyal medyada patladı... 3

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’den kiralık olarak transfer edilen Milli yıldız, sarı lacivertlilere 15 milyon euro’ya Fransa’nın Marsilya takımından transfer edilmişti. Sarı lacivertli ekipte istediği performans bir türlü gösteremeyen Cengiz, Los Angeles FC’ye kiralık gönderilmişti.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
