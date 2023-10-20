Beşiktaş'ta Chamberlain'i şoke eden olay!

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. İşte Chamberlain'in açıklamaları...
"Şenol Güneş ile hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmuştuk. Benim için önemli olan futbola olabildiğinde erken dönebilmek. Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyon şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."
Alex Oxlade-Chamberlain, Şenol Güneş'in ayrılmasının kendisini şoke ettiğini söyledi. "Bunu görmek hoş değildi" diyen Chamberlain, Beni buraya o getirdi ve daha fazlasını yapmak isterdim. Southampton'daki ilk sezonumda Alan Pardew menajerimizdi. O zamanlar a takım ve altyapı takımı arasında gidip geliyordumbu tarz bir olay yaşanmıştı. Ancak o zamanlar 17 yaşındaydım. Daha sonra Nigel Adkins geldi. Sonrasında Arsene Wenger ve Jürgen Klopp ile çalıştım." dedi.