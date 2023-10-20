Beşiktaş'ta Chamberlain'i şoke eden olay!

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. İşte Chamberlain'in açıklamaları...

"İNSANLAR BİZİ ŞAMPİYON ŞANSINDA DAHA GERİDE GÖREBİLİR ANCAK..."

"Şenol Güneş ile hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmuştuk. Benim için önemli olan futbola olabildiğinde erken dönebilmek. Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyon şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

CHAMBERLAIN'İ ŞOKE EDEN OLAY

Alex Oxlade-Chamberlain, Şenol Güneş'in ayrılmasının kendisini şoke ettiğini söyledi. "Bunu görmek hoş değildi" diyen Chamberlain, Beni buraya o getirdi ve daha fazlasını yapmak isterdim. Southampton'daki ilk sezonumda Alan Pardew menajerimizdi. O zamanlar a takım ve altyapı takımı arasında gidip geliyordumbu tarz bir olay yaşanmıştı. Ancak o zamanlar 17 yaşındaydım. Daha sonra Nigel Adkins geldi. Sonrasında Arsene Wenger ve Jürgen Klopp ile çalıştım." dedi.





