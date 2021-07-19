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Beşiktaş'ta Cyle Larin endişesi: Sakatlandı!

19.07.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçen sezon ciddi bir sıçrayış gerçekleştiren Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin endişesi: Sakatlandı!

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı.

Gold Cup'ta ABD Milli Takımı ile oynadıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan Larin, 53. dakikada yerde kaldı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi.

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Kenara gelen 26 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkarken, 33 gol ve 6 asistlik performansa ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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