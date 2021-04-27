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Beşiktaş'ta Cyle Larin Rize maçı kadrosuna alındı

27.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta Cyle Larin Rize maçı kadrosuna alındı

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Aboubakar maç kadrosuna alınmazken; sakatlık sürecini atlatan Cyle Larin maç kadrosunda kendisine yer buldu.

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

SON 3 DEPLASMANDA 3 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı.

Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

WELİNTON OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Welinton, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.

ROSİER VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

3 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

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