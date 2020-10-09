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Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.10.2020 20:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmalarıya başladı.

Pas ve dar alanda top kapma çalışması ile süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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