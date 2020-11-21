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Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2020 21:19 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Siyah - beyazlılarda mücadelede sağ bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.

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