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Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yeni sezonda ilk hedef takımın yaş ortalamasını ve maaş bütçesini düşürüp genç bir kadro oluşturmak... Bu sebeple 7 isimle yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon!

Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezonların kadro yapılanması için kolları sıvadı.

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezonların kadro yapılanması için kolları sıvadı.

Her ne kadar "ligin en güçlü kadrosu" olarak gösterilse de Kartal’ın "ligin yaş ortalaması en yüksek takımı" olduğu da bir gerçek...

Her ne kadar "ligin en güçlü kadrosu" olarak gösterilse de Kartal’ın "ligin yaş ortalaması en yüksek takımı" olduğu da bir gerçek...

MAAŞ BÜTÇESİ YARIYA İNECEK | Fikret Orman yeniden başkan seçilmesi halinde 7 isimle yolları ayırarak hem maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hem de yaş ortalamasını aşağı çekmeyi hedefliyor.

MAAŞ BÜTÇESİ YARIYA İNECEK | Fikret Orman yeniden başkan seçilmesi halinde 7 isimle yolları ayırarak hem maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hem de yaş ortalamasını aşağı çekmeyi hedefliyor.

Yıllık maaş bütçesi 70 milyon Euro civarında olan Beşiktaş’ta bu rakamın 40’lara çekileceği, yeni sezonda gelecek vaat eden isimlerle yola çıkılacağı öğrenildi.

Yıllık maaş bütçesi 70 milyon Euro civarında olan Beşiktaş’ta bu rakamın 40’lara çekileceği, yeni sezonda gelecek vaat eden isimlerle yola çıkılacağı öğrenildi.

Beşiktaş taraftarını devre arasında da büyük sürprizler bekliyor.

Beşiktaş taraftarını devre arasında da büyük sürprizler bekliyor.

7 İSİM GİDİYOR | Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda gönderilecek isimler şöyle:

7 İSİM GİDİYOR | Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda gönderilecek isimler şöyle:

ADRIANO

ADRIANO

ATIBA HUTCHINSON

ATIBA HUTCHINSON

MUSTAFA PEKTEMEK

MUSTAFA PEKTEMEK

PEPE

PEPE

TOLGA ZENGİN

TOLGA ZENGİN

VAGNER LOVE

VAGNER LOVE

QUARESMA (Güneş)

QUARESMA (Güneş)
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Beşiktaş tolga zengin ricardo quaresma pepe adriano mustafa pektemek Atiba Hutchinson vagner love

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