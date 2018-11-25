Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon!
Beşiktaş'ta 7 isimle yollar ayrılıyor
Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezonların kadro yapılanması için kolları sıvadı.
Her ne kadar "ligin en güçlü kadrosu" olarak gösterilse de Kartal’ın "ligin yaş ortalaması en yüksek takımı" olduğu da bir gerçek...
MAAŞ BÜTÇESİ YARIYA İNECEK | Fikret Orman yeniden başkan seçilmesi halinde 7 isimle yolları ayırarak hem maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hem de yaş ortalamasını aşağı çekmeyi hedefliyor.
Yıllık maaş bütçesi 70 milyon Euro civarında olan Beşiktaş’ta bu rakamın 40’lara çekileceği, yeni sezonda gelecek vaat eden isimlerle yola çıkılacağı öğrenildi.
Beşiktaş taraftarını devre arasında da büyük sürprizler bekliyor.
7 İSİM GİDİYOR | Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda gönderilecek isimler şöyle:
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