Beşiktaş'ta devre arası ayrılık! Italiano raporu verdi: Yıldız isim gönderiliyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Teknik heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırmayı düşünen siyah-beyazlı yönetimin, Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldiği öne sürüldü.

CERNY GÖNDERİLEBİLİR

Beşiktaş'ta teknik ekibin, Vaclav Cerny'den beklenen katkıyı alamadığı ve oyuncunun takımdaki durumunu yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Çek futbolcunun performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle ocak ayındaki transfer döneminde ayrılık seçeneğinin gündeme geldiği aktarıldı.

YENİ TRANSFER İÇİN YER AÇILACAK

Siyah-beyazlı yönetimin, Cerny ile yollarını ayırması durumunda yabancı oyuncu kontenjanında boşluk oluşturmayı hedeflediği ifade edildi. Beşiktaş'ın açılacak kontenjanı kullanarak hücum bölgesine yeni bir takviye yapmayı ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planladığı kaydedildi.