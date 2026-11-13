Beşiktaş'ta devre arası ayrılık! Italiano raporu verdi: Yıldız isim gönderiliyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Teknik heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırmayı düşünen siyah-beyazlı yönetimin, Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldiği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta teknik ekibin, Vaclav Cerny'den beklenen katkıyı alamadığı ve oyuncunun takımdaki durumunu yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Çek futbolcunun performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle ocak ayındaki transfer döneminde ayrılık seçeneğinin gündeme geldiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin, Cerny ile yollarını ayırması durumunda yabancı oyuncu kontenjanında boşluk oluşturmayı hedeflediği ifade edildi. Beşiktaş'ın açılacak kontenjanı kullanarak hücum bölgesine yeni bir takviye yapmayı ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planladığı kaydedildi.
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