SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta devre arası ayrılık! Italiano raporu verdi: Yıldız isim gönderiliyor

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadroda önemli bir değişikliğin hazırlığı yapılıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetimin, beklentileri karşılayamayan bir isimle ilgili aldığı karar ve hücum hattı için düşündüğü plan dikkat çekti.

Vaclav Cerny

Vaclav Cerny

ÇEK Çekya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Beşiktaş'ta devre arası ayrılık! Italiano raporu verdi: Yıldız isim gönderiliyor
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Teknik heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırmayı düşünen siyah-beyazlı yönetimin, Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili karar aşamasına geldiği öne sürüldü.

CERNY GÖNDERİLEBİLİR

Beşiktaş ta devre arası ayrılık! Italiano raporu verdi: Yıldız isim gönderiliyor 1

Beşiktaş'ta teknik ekibin, Vaclav Cerny'den beklenen katkıyı alamadığı ve oyuncunun takımdaki durumunu yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Çek futbolcunun performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle ocak ayındaki transfer döneminde ayrılık seçeneğinin gündeme geldiği aktarıldı.

YENİ TRANSFER İÇİN YER AÇILACAK

Beşiktaş ta devre arası ayrılık! Italiano raporu verdi: Yıldız isim gönderiliyor 2

Siyah-beyazlı yönetimin, Cerny ile yollarını ayırması durumunda yabancı oyuncu kontenjanında boşluk oluşturmayı hedeflediği ifade edildi. Beşiktaş'ın açılacak kontenjanı kullanarak hücum bölgesine yeni bir takviye yapmayı ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planladığı kaydedildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den haber var! Dönüş tarihi değişti: O maçta sahada olabilirOsimhen'den haber var! Dönüş tarihi değişti: O maçta sahada olabilir
Galatasaray'dan RAMS Park'ın zemini için yeni karar! İşte düzeleceği tarihGalatasaray'dan RAMS Park'ın zemini için yeni karar! İşte düzeleceği tarih
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika ayrılık beşiktaş Vaclav Cerny
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.