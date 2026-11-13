Osimhen'den haber var! Dönüş tarihi değişti: O maçta sahada olabilir

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in takıma dönüşüyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın yeniden forma giyeceği tarih belli olurken teknik heyetin öncelikli hedefi de netleşti.

İLK HEDEF ASTON VİLLA MAÇI

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in dönüşü için geri sayım başladı. Galatasaraylı yetkililer, yıldız golcünün Aston Villa karşılaşmasında kadroya dönmesini ve mücadelenin gidişatına bağlı olarak süre almasını bekliyor.

Osimhen'in yeniden sahalara çıkmasıyla birlikte Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli bir eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.

DÖNÜŞ TARİHİ DEĞİŞTİ

Nijeryalı futbolcunun dönüşündeki asıl hedef ise Beşiktaş derbisi olarak belirlendi. Daha önce ezeli rakiple oynanacak karşılaşmayı kaçırabileceği konuşulan 27 yaşındaki santrforun derbide forma giymesi bekleniyor.

Teknik heyet, Osimhen'in bu önemli mücadeleye kadar fiziksel açıdan hazır hale gelmesini ve karşılaşmada 90 dakika görev yapabilecek seviyeye ulaşmasını istiyor.

11 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Victor Osimhen'in yokluğu, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını da etkiledi. Nijeryalı yıldız, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın en önemli hücum silahlarından biri olduğunu gösterdi.

Tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada görev alan Osimhen, 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de ise 8 maçta 9 gol kaydeden deneyimli forvet, 3 asistle de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Avrupa arenasında da skor katkısı üreten yıldız futbolcunun dönüşü, Galatasaray'da büyük bir heyecanla bekleniyor.