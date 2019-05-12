Beşiktaş'ta Divan Başkanı Atıf Keçeci oldu

Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan ve Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Divan Başkanlığı’na Atıf Keçeci seçildi. Şeref Nasır ile birlikte Atıf Keçeci’nin aday gösterilmesi sonrasında oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Başkanı olurken, Şeref Nasır’a destek verenler, oyların sayılmaması nedeniyle duruma tepki gösterdi. Atıf Keçeci’nin Divan Başkanı seçilmesinin ardından gündem açıldı.
''20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi''
Ali Koç'tan G.Saray patlaması!
Fatih Terim'den maç yorumu
Şampiyon son hafta belli olacak
''Bizim siyasetimiz G.Saray'dır''
Fikret Orman yönetimi için karar verildi
Kongrede gergin dakikalar
Abalı Denizlispor Süper Lig yolunda
Trabzonspor'da hedef 3 puan
Trabzon'un yeni transferini Onazi duyurdu!
Başkan istifasını resmen açıkladı
İşte Robben'in yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'na 4 talip birden
Ümit Özat ile yola devam