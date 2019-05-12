Beşiktaş'ta Divan Başkanı Atıf Keçeci oldu

Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan ve Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Divan Başkanlığı’na Atıf Keçeci seçildi. Şeref Nasır ile birlikte Atıf Keçeci’nin aday gösterilmesi sonrasında oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Başkanı olurken, Şeref Nasır’a destek verenler, oyların sayılmaması nedeniyle duruma tepki gösterdi. Atıf Keçeci’nin Divan Başkanı seçilmesinin ardından gündem açıldı.

