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Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlandı

11.09.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlanarak kenara geldi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlandı

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Öncelikle Beşiktaş savunmasının önemli ismi Domagoj Vida, sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Hırvat oyuncu, 12. dakikada kendini yere bıraktı ve yaklaşık 8 dakika kendini denedi ancak oyuna devam edemedi ve sekerek kenara geldi. Vida'nın yerine Welinton 20. dakikada oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlıların yeni yıldızı Alex Teixeira da sakatlık yaşadı. Maç öncesi de sakatlıktan yeni döndüğü için oynayıp oynamadığı belirsiz olan Brezilyalı, 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Alex için maç öncesinde, "Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik." demişti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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