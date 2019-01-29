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Beşiktaş'ta iki ayrılık daha! Q7'den sonra...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

Ricardo Quaresma ile yol ayrımında olan Beşiktaş'ta iki ayrılık daha yaşanabilir. Roma'nın Domagoj Vida için, Levante'nin de Enzo Roco için Beşiktaş'a teklif yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta iki ayrılık daha! Q7'den sonra...

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta iki ayrılık daha yaşanabilir.

BipSpor'un iddiasına göre Roma, Beşiktaş'a Vida için 7,5 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini İtalyan ekibine bildirdi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 maçta oynadı.

ROCO'YA DA TALİP VAR

Roma'nın Vida'yla ilgilenmesinin ardından Beşiktaş'ın bir yıldızına daha transfer teklifi geldi.

İspanya La Liga ekiplerinden Levante, Enzo Roco'yu sezon sonuna kiralamak için siyah-beyazlılara teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ YERİNE OYUNCU ARIYOR

Beşiktaş'ın alternatif bir stoper arayışına başladığı ve istediği oyuncuyu bulması durumunda ayrılığa izin vereceği kaydedildi.

2021'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Enzo Roco, bu sezon 9 maçta 466 dakika oynadı ve 1 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş roma levante domagoj vida Enzo Roco

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