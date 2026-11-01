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Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha! Galatasaray'da Abdullah Kavukcu görevi bıraktı

Galatasaray'da yönetim cephesinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. İkinci Başkan Metin Öztürk'ün istifasının ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da görevinden ayrıldığını duyurdu.

Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha! Galatasaray'da Abdullah Kavukcu görevi bıraktı
Burak Kavuncu

Galatasaray'da yönetim kademesinde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İkinci Başkan Metin Öztürk'ün ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da istifa kararı alarak görevinden ayrıldı.

METİN ÖZTÜRK'ÜN ARDINDAN ABDULLAH KAVUKCU DA AYRILDI

Metin Öztürk ün ardından bir istifa daha! Galatasaray da Abdullah Kavukcu görevi bıraktı 1

Sarı-kırmızılı kulüpte peş peşe gelen istifa haberleri gündem oldu. İkinci Başkan Metin Öztürk'ün görevini bırakmasının ardından Abdullah Kavukcu da Sportif A.Ş. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray’ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir. Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Galatasaray’a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim. Saygılarımla"

GALATASARAY'DA YÖNETİMDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Metin Öztürk ün ardından bir istifa daha! Galatasaray da Abdullah Kavukcu görevi bıraktı 2

İki önemli ismin kısa süre içerisinde görevlerinden ayrılması, Galatasaray'da yönetim cephesindeki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Kavukcu'nun istifasının ardından kulüpte yaşanacak yeni gelişmeler merak konusu oldu.

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