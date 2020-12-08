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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık ön anlaşma

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.12.2020 10:25 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık ön anlaşma

Siyah-Beyazlıların gündemini uzun süredir meşgul eden Dorukhan Toköz konusunda mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. Ama oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin” diyerek net bir tavır sergilediği Milli futbolcunun, kariyerine Kara Kartal’da devam etme kararı aldığı öğrenildi.

3+1 YILLIK ÖN ANLAŞMA YAPILDI

Kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi konusunda hem kendisi hem de menajeri aracılığıyla bir süredir yönetimle görüşmelerde bulunan 24 yaşındaki ön liberonun, 3+1 yıllık kontrat konusunda Beşiktaş’la ön anlaşma yaptığı bildirildi.

4 YILDA 5,6 MİLYON EURO

Kara Kartal’dan yıllık 350 bin Euro kazanan ve ilk etapta yıllık 1,5 milyon Euro’luk talebi bulunan tecrübeli futbolcunun, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle konuyu direkt olarak görüşerek orta yolu bulduğu belirtildi. Yönetimin, Dorukhan’ı, ilk yılı 1.1 milyon Euro, ikinci senesi 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü dönemi 1.5 milyon Euro ve opsiyonlu tarih için ise 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifiyle ikna ettiği ifade edildi. Tarafların, toplamda 5,6 milyon Euro (53 milyon TL) maliyetle yapılan ön anlaşmaya Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kadar resmiyet kazandırması bekleniyor.

FENERBAHÇE PUSUDAYDI

Beşiktaş Kulübü’nün Dorukhan’ın 1.5 milyon Euro’luk maaş talebine ilk etapta kesin şekilde olumsuz yanıt vermesinin ardından devreye Fenerbahçe girmişti. Başarılı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle, çalışma başlatan Sarı-Lacivertliler, gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ancak tecrübeli futbolcunun yoluna Kara Kartal’da devam etme kararı alması sonrasında Kanarya, listesini güncelleyecek. (Akşam)

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