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Beşiktaş'ta Dorukhan ve Adriano sakatlandı (Adriano ve Vida Akhisarspor maçında cezalı)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.12.2018 19:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Adriano sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar. Ayrıca maçta sarı kart gören Adriano ve Vida cezalı duruma düştü. İki yıldız Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Dorukhan ve Adriano sakatlandı (Adriano ve Vida Akhisarspor maçında cezalı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaştı. Maçın henüz 2. dakikasında Beşiktaş'ın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, pozisyonda sakatlanan Dorukhan Toköz oyuna devam edemedi.

Dorukhan'ın yerine maça 4. dakikada Ryan Babel dahil oldu. Dorukhan Toköz'ün dizinde şiddetli bir ağrı hissettiği öğrenilirken, genç futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Mücadelenin 42. dakikasında sarı kart gören Adriano ile 45'te kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Beşiktaş iki önemli oyuncusu 18. haftada oynanacak Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Bu arada ilk yarının son anlarında sakatlanan Adriano yerini Fatih Aksoy'a bırakmak zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
kasımpaşa beşiktaş Dorukhan Toköz

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