Beşiktaş'ta Dorukhan ve Adriano sakatlandı (Adriano ve Vida Akhisarspor maçında cezalı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaştı. Maçın henüz 2. dakikasında Beşiktaş'ın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, pozisyonda sakatlanan Dorukhan Toköz oyuna devam edemedi.

Dorukhan'ın yerine maça 4. dakikada Ryan Babel dahil oldu. Dorukhan Toköz'ün dizinde şiddetli bir ağrı hissettiği öğrenilirken, genç futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Mücadelenin 42. dakikasında sarı kart gören Adriano ile 45'te kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Beşiktaş iki önemli oyuncusu 18. haftada oynanacak Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Bu arada ilk yarının son anlarında sakatlanan Adriano yerini Fatih Aksoy'a bırakmak zorunda kaldı.



