PSG ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı! Galatasaray'da yeni rota: Fabian Ruiz

Üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi. Orta sahaya üst düzey bir orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvayan yönetim, PSG formasıyla üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Fabian Ruiz için nabız yoklamaya başladı.

Devrim Karadağ
İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Yeni sezonda da şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefini önüne koyan yönetim orta sahaya yıldız bir takviye yapmayı planlıyor.

BRUNO FERNANDES DEFTERİ KAPANDI

Daha önce Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için nabız yoklayan Galatasaray, oyuncunun kulübünde kalmasının kesinleşmesiyle bu defteri kapattı.

HEDEFTE FABİAN RUİZ VAR

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon planlaması doğrultusunda üst düzey orta saha takviyesi hedefini Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz olarak belirledi ve oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladı.

SÖZLEŞMESİNDE SON YIL

PSG ile üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun Fransız kulübüyle sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Fransız temsilcisinin tecrübeli futbolcuya yeni bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Sözleşme Uzatmazsa Galatasaray Devreye Girecek
Ruiz, Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmama kararı alırsa, Galatasaray yönetimi transfer için resmi olarak devreye girecek ve tüm şartları zorlayarak oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

SEZON PERFORMANSI

İspanyol yıldız, geride kalan sezonda Paris Saint-Germain formasıyla toplam 34 resmi maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda istikrarlı bir görüntü çizen Ruiz, takımına 2 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı sağladı.

