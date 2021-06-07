Beşiktaş'ta Edin Dzeko iddiası yine gündemde

Roma'da yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle Edin Dzeko'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

İtalyan basını, Türkiye'de Bosna Hersekli futbolculara her daim yakın ilgili olduğunu ve Dzeko'nun da geçmiş yıllarda Türk kulüplerinin gündemine girdiğini yazdı. Ancak Dzeko ile Beşiktaş transferinde en büyük sorun oyuncunun yüksek maaşı. Dzeko'nun bu anlamda transfer için ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekiyor.

Roma kulübü oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye razı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde bu konuda anlaşma sağlanırsa daha somut gelişmelerin yaşanacağı öngörüldü.

(FUTBOL ARENA)



