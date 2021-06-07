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Beşiktaş'ta Edin Dzeko iddiası yine gündemde

07.06.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Dzeko iddiaları İtalyan basınında yeniden gündemde. Roma kulübü yüksek maliyeti nedeniyle Dzeko'yu göndermeyi düşünürken, maaş konusunda ise indirim beklentisi söz konusu.

Beşiktaş'ta Edin Dzeko iddiası yine gündemde

Roma'da yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle Edin Dzeko'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

İtalyan basını, Türkiye'de Bosna Hersekli futbolculara her daim yakın ilgili olduğunu ve Dzeko'nun da geçmiş yıllarda Türk kulüplerinin gündemine girdiğini yazdı. Ancak Dzeko ile Beşiktaş transferinde en büyük sorun oyuncunun yüksek maaşı. Dzeko'nun bu anlamda transfer için ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekiyor.

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Roma kulübü oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye razı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde bu konuda anlaşma sağlanırsa daha somut gelişmelerin yaşanacağı öngörüldü.

(FUTBOL ARENA)


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamin yasi 70 isi bitmis halen daha ne ilgisi? her sene ayni insanları duymak istemiyoruz böyle tipler ne Galatasarayıma ne fenerbahceye nede besiktasa hic bir faydasi olmaz
araya fenev girmezse besiktasa gelir
durmayın alın eskileri yığın takıma bu adam falcao kadar kelitelimi bak gs ne durumlara düştü yollamak için arkadaş niye ders çıkarmayı bilimiyoruz

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