Beşiktaş'ta en çok tartışılan isim Şenol Güneş

Beşiktaş ile ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan, 3. sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkan takımın teknik direktörü olarak tarihe geçen Şenol Güneş, Milli Takım söylentilerinin çıktığı günden bu yana hedef tahtasının ortasında duruyor. Üstelik Beşiktaş'ın bu sezon Şenol Güneş döneminin en kötü istatistiklerini sergilemesi de eleştirilerin dozunun her geçen gün artmasına neden olmakta.

hafta itibari ile ligde 32 gol yiyen bir savunma ve kaleciye sahip olan Beşiktaş, Şenol Güneş dönemindeki en fazla gol yeme istatistiğini yakaladı. Sadece beş maçta kalesini gole kapatabilen Şenol Güneş'in öğrencileri, 19 maçta 32 gol yiyerek oldukça kötü bir performansa sahip oldu. Oysa Beşiktaş, geçen sezonun 24. haftasını 22 gol, 2016-2017 sezonunun 24. haftasını 20 gol ve 2015-2016 sezonunun 24. haftasını 23 gol yiyerek geçirmişti.

YÖNETİM KONYASPOR VE GÖZTEPE MAÇLARI SONRASI YENİ KARAR ALABİLİR

41 puanla yine dört sezonun en kötü puan istatistiğine de sahip olan Beşiktaş'ta son bir ayda A Milli Takım-Şenol Güneş-Yönetim ve Taraftar sarmalında yaşananlar, eninde sonunda tüm sorumluluğu Şenol Güneş'e yüklüyor.

Tecrübeli teknik adamın sezon bitmeden bırakmasını ve Beşiktaş yönetiminin yeni yapılanma için çok geç kalmadan harekete geçmesi gerektiğini düşünenlerin ve bunu yüksek sesle söylemeye başlayanların sayısı bir hayli fazla. Beşiktaş yönetimi ise; sezon sonuna kadar Şenol Güneş'in kalacağını açıklasa da iki hafta üst üste içerde oynanacak Atiker Konyaspor ve Göztepe maçları her şeyi değiştirebilir. Sosyal medyayı çok etkin kullanan ve buradaki Beşiktaş tepkilerine çok değer veren siyah beyazlı yönetim, tepkilerin Şenol Güneş aleyhine dönmeye başladığının da farkında. Bu durumda içerde üst üste oynanacak Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında alınacak sonuçlar ve taraftarların göstereceği tepkilerin yeni kararlar alınmasına sebep olacağı da hem yönetim, hem spor kamuoyunda en çok konuşulan konuların başında geliyor. (DHA)

