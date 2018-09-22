Beşiktaş'ta Enzo Roco Domago Vida'yı solladı

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde ilk hafta maçlarının en iyi 11’ine giren oyuncular duyuruldu. Beşiktaş’ın konuk ettiği Norveç temsilcisi Sarpsborg’u 3-1 yendiği maçta bir gole imza atan Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, listeye adını yazdırdı. Yıldız futbolcunun sadece attığı gole değil, defansif katkısına da dikkat çekildi. Kusursuza yakın oynadığı belirtildi.

İZET HAJROVİC DE SEÇİLDİ

Avrupa Ligi’nde haftanın 11’i ise şöyle oluştu:

Kaleci: Denis Scherbitski (BATE), Savunma: Joakim Maehle (Genk), Enzo Roco (Beşiktaş), Aleksandr Martynovich (Krasnodar), Mikael Lustig (Celtic),

Orta saha: Raphinha (Sporting Lizbon), Ever Banega (Sevilla), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb),

Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). F.Bahçe’ye 2 gol atan İzet Hajrovic de 11’de yer aldı.

GÜNEŞ, PERFORMANSINI BEĞENDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şilili stoper Enzo Roco’nun performansına hayran kaldı. Yaz transfer döneminde adı İngiliz takımlarıyla anılmasına rağmen satışı gerçekleşmeyen Vida’nın 11 şansı da zora girdi. Savunmanın göbeğinde Pepe banko oynuyor. Bu formu sonrasında Portekizli futbolcunun partnerinin Şilili yıldız olması bekleniyor. Sadece rotasyon, sakatlık veya ceza gibi durumlarda Vida’nın forma giyebileceği konuşuluyor. (AKŞAM)





