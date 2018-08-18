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Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

LASK Linz maçında gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Enzo Roco'nun yedeğe çekileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Bu sezon kadroya katılan isimlerden biri olan stoper Enzo Roco, LASK Linz karşısında yenilen 2 golde de hatalar yaptı. Hava toplarında etkili olmasına rağmen kötü bir performans gösteren Roco’nun, Erzurumspor karşısında yedeğe çekileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Pepe’nin stoperdeki partneri olarak Vida ya da Necip Uysal arasında bir tercih yapması bekleniyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Enzo Roco LASK Linz Spor Toto Süper Lig

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