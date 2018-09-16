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Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların sayımı sona erdi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, geçerli oyların 1911'ini alarak bir kez daha başkan seçildi. Saat 17.00'de sona eren ve 1994 üyenin katıldığı olağanüstü kongrede 1971 oy kullanılırken sandıklardan 18 geçersiz, 42 boş oy çıktı.

Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların sayımı sona erdi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, geçerli oyların 1911'ini alarak bir kez daha başkan seçildi. Saat 17.00'de sona eren ve 1994 üyenin katıldığı olağanüstü kongrede 1971 oy kullanılırken sandıklardan 18 geçersiz, 42 boş oy çıktı. Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu mayıs ayında yapılacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Fikret Orman, seçime katılan üyelere ve divan kuruluna teşekkür ederek, "Bugün bu sıcak günde burada bulunan ve kongrelerimizi yöneten değerli divan başkanı ve yönetimine, tüzüğümüz gereği bunları organize eden divan kuruluna da teşekkür ediyorum. 2000'e yakın kongre üyemiz geldi. Birçoğuyla da karşılaşma fırsatı buldum. Türkiye'nin birçok yerinden gelen oldu. Seçime tek aday olarak girsek de buraya gelip oylarını kullandıkları için, kulüplerine sahip çıktıkları için şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beşiktaş yönetimi

"ÖNÜMÜZDE ZOR BİR SÜREÇ VAR"
Önlerinde zor bir süreç olduğunu ifade eden Orman, "Önümüzde zor bir süreç var. Bu süreci geçebilmek için bu seçimi yapma kararı almıştık. bugüne kadar yönetimimizle beraber bugün görev süresi biten arkadaşlarımıza bana ve camiamıza hizmet ettiği için teşekkür ediyorum. Bize Beşiktaş'ın problemleri ve başarılarıyla uğraşmak kalıyor. Yeni kurduğumuz yönetim kurulunda bununla uğraşacak kuvvet var. Herkesi kucaklayacağız. Bu yönetim kurulu Beşiktaş'ın yönetim kuruludur. Camialar içinde dargınlıklar, atışmalar olur ama biz camiamızı yönetmekle sorumluyuz. Bunları dönem dönem duymayacağız, kızmayacağız" ifadelerini kullandı.

"KISA VE UZUN VADELİ İŞ PLANIMIZ VAR"
Beşiktaş'ı iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını söyleyen Fikret Orman, "Bizim burada bulunma sebebimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Beşiktaş'ın hakkını koruyup, Beşiktaş'ı iyi yerlere getirmek. Kısa ve uzun vadeli iş planımız var. Ona riayet edeceğiz. Kısa sürede görev tanzimi yapıp işimize bakacağız. Bu seçim hayırlara vesile olsun gücümüze güç katsın. Hep beraber bizi mutlu etmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

5 YÖNETİCİ DEĞİŞTİ
Orman, yeni dönem yönetim kurulu aday listesinde 5 değişiklik yaptı. Fikret Orman'ın son yönetim kurulunda yer alan Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni dönemde görev almayacak.

SERDAL ADALI HAMLESİ
Fikret Orman, 2013'te başkanlık için yarıştığı Serdal Adalı'ya da yeni yönetim kurulu listesinde yer verdi. Yıldırım Demirören döneminde yöneticilik yapan Serdal Adalı, uzun bir süre sonra Beşiktaş yönetiminde bulunacak. Serdal Adalı'nın yanı sıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu yeni dönemde yönetici olacak.

YENİ YÖNETİM KURULU ŞÖYLE
Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimler şunlar:

Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.


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