Beşiktaş'ta Fikret Orman yeniden başkan

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların sayımı sona erdi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, geçerli oyların 1911'ini alarak bir kez daha başkan seçildi. Saat 17.00'de sona eren ve 1994 üyenin katıldığı olağanüstü kongrede 1971 oy kullanılırken sandıklardan 18 geçersiz, 42 boş oy çıktı. Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu mayıs ayında yapılacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Fikret Orman, seçime katılan üyelere ve divan kuruluna teşekkür ederek, "Bugün bu sıcak günde burada bulunan ve kongrelerimizi yöneten değerli divan başkanı ve yönetimine, tüzüğümüz gereği bunları organize eden divan kuruluna da teşekkür ediyorum. 2000'e yakın kongre üyemiz geldi. Birçoğuyla da karşılaşma fırsatı buldum. Türkiye'nin birçok yerinden gelen oldu. Seçime tek aday olarak girsek de buraya gelip oylarını kullandıkları için, kulüplerine sahip çıktıkları için şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.