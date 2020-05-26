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Beşiktaş'ta flaş Gökhan Gönül ve Caner Erkin gelişmesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2020 20:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye geri dönecekleri konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği masaya yatırıldı. Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli futbolcularla ilgili flaş bir karar aldıkları öğrenildi.

Beşiktaş'ta flaş Gökhan Gönül ve Caner Erkin gelişmesi!

Çebi'nin karantina süreci sonrasındaki ilk hamlesi, sözleşmesi bitecek oyuncularla temasa geçmek olacak. Bu doğrultuda ilk görüşülecek isimler Gökhan Gönül ve Caner Erkin oldu. Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek olan iki futbolcunun eski takımları Fenerbahçe'ye dönecekleri öne sürülmüştü.

TRT Spor'un haberine göre, yeni sezonda maaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, iki tecrübeli isme mevcut kontratlarından daha düşük ücret teklif edecek.

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