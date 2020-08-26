Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu

Beşiltaş’ta 2020-2021 sezonunda Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oyuncuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Siyah-beyazlılarda formaya yazılacak isimler ve forma numaraları sırasıyla şöyle:

Isimat: 2

Roco: 3

Douglas: 5

Nkoudou: 7

Umut: 8

G. Yalçın: 9

O. Özyakup: 10

Boyd: 11

Erdoğan: 12

Hutchinson: 13

Larin: 17

Hasic: 19

Necip Uysal: 20

Nsakala: 21

Ljajic: 22

W. Souza: 23

Vida: 24

Alpay: 25

Dorukhan: 26

Ersin: 30

Rıdvan: 33

Kartal: 41

Oliver: 43

Emre: 61

Lens: 77

Utku: 97

