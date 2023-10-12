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Beşiktaş'ta Galatasaray maçına özel taktik! Burak Yılmaz oyuncularıyla özel toplantı yaptı...

12.10.2023 18:46 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Salih Uçan'ın sakatlığının ardından Gedson Fernandes'ten gelen kötü haber teknik heyette moralleri bir hayli bozdu. Burak Yılmaz'ın ise bu haberlere rağmen takımına verdiği taktik sosyal medyada yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kötü haberler art arda geliyor. Hafta içinde yapılan açıklamada Salih Uçan'ın sakatlandığı ve maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Bir süredir takımdan uzak kalan Gedson Fernandes'in de Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

BURAK YILMAZ ZORLANIYOR

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Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçirilen Burak Yılmaz, kariyerinin belki de en kritik sınavına en iyi oyuncularından mahrum kalarak çıkıyor. Şimdiden çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın kadro oluşturmakta zorlandığı öğrenildi.

NE OLURSA OLSUN HEDEF GALİBİYET

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Takımıyla yaptığı toplantıda, Galatasaray maçından beraberlik bile istemediğini ifade eden Burak Yılmaz'ın sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika boyunca pres yapacağı aktarıldı. Ön tarafta kaleciye bile sürekli baskı kurmayı hedefleyen Burak Yılmaz, top Galatasaray'a geçtikten sonra 6 saniye içinde geri kazanılması için çalışmalara başladı.

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