Beşiktaş'ta Galatasaray maçına özel taktik! Burak Yılmaz oyuncularıyla özel toplantı yaptı...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kötü haberler art arda geliyor. Hafta içinde yapılan açıklamada Salih Uçan'ın sakatlandığı ve maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Bir süredir takımdan uzak kalan Gedson Fernandes'in de Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

BURAK YILMAZ ZORLANIYOR

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçirilen Burak Yılmaz, kariyerinin belki de en kritik sınavına en iyi oyuncularından mahrum kalarak çıkıyor. Şimdiden çalışmalara başlayan Burak Yılmaz'ın kadro oluşturmakta zorlandığı öğrenildi.

NE OLURSA OLSUN HEDEF GALİBİYET

Takımıyla yaptığı toplantıda, Galatasaray maçından beraberlik bile istemediğini ifade eden Burak Yılmaz'ın sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika boyunca pres yapacağı aktarıldı. Ön tarafta kaleciye bile sürekli baskı kurmayı hedefleyen Burak Yılmaz, top Galatasaray'a geçtikten sonra 6 saniye içinde geri kazanılması için çalışmalara başladı.

