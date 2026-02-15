SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta galibiyet golü Mustafa Hekimoğlu’ndan

Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Hekimoğlu, RAMS Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü kaydederken aynı zamanda bu sezonki ilk gol sevincini de yaşadı.

Beşiktaş'ta galibiyet golü Mustafa Hekimoğlu’ndan
Emre Şen
Mustafa Hekimoğlu

Mustafa Hekimoğlu

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, galibiyeti getiren golü Mustafa Hekimoğlu attı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Milot Rashica’nın sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı.

18 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan genç futbpşcı, 86. dakikada Hyeon-Gyu Oh’un yerine oyuna dahil oldu.

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig’de 8, Ziraat Türkiye Kupası’nda ve Avrupa kupalarında da 1’er olmak üzere toplam 10 müsabakada forma giydi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orkun Kökçü’den son 5 maçta 5 golOrkun Kökçü’den son 5 maçta 5 gol
Beşiktaş’ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2’de 2 yaptıBeşiktaş’ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2’de 2 yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Mustafa Hekimoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Okullarda Ramazan ayı hazırlığı

Okullarda Ramazan ayı hazırlığı

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Büyük acı: Doğum gününde hayatını kaybetti!

Büyük acı: Doğum gününde hayatını kaybetti!

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.