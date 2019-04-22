Beşiktaş'ta Gary Medel cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Gary Medel, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gören Medel, gelecek hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında oynayamayacak.
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