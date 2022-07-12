Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Cenk Tosun rüzgarı! Viktoria Plzen karşısında galibiyet çıkmadı ama taraftar umutlandı...

Beşiktaş , Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını 9 Temmuz Cumartesi günü Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ile oynamış ve geriden gelip 2-1 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar bugün ikinci sınavına çıktı ve Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaştı. Valerien Ismael yönetimindeki Kara Kartal, Plzen'i mağlup edip 2'de 2 yaparak moral depolamayı amaçlıyordu. Werder Bremen maçının üstünden henüz 3 gün geçmesine rağmen müthiş bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş, taraftarından alkış topladı. Sahanın yıldızları ise Gedson Fernandes ve Cenk Tosun oldu. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

ISMAEL'DEN YAKIN TAKİP

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael kampta oyuncularla yakından ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adam idmanda sık sık oyuncularla bireysel görüşmeler yapıp onlardan beklentilerini aktarıyor, özel idman performansları hakkında görüşüyor. Ismael, dün sabahki idmanda Ghezzal, N'Koudou, Necip, Atiba, Rosier, Weghorst, Cenk ve Muleka ile özel olarak ilgilendi.

WEGHORST İLE MULEKA BİREYSEL ÇALIŞMAYA DEVAM

Avusturya kampında dün çift idman yapan Beşiktaş'ta kampa 9 Temmuz Cumartesi günü katılan Weghorst ile Muleka'ya özel program uygulanmaya devam ediyor. İdmanın ilk kısmında arkadaşlarıyla beraber kondisyon çalışması yapan ikili, ardından yapılan taktik maçta takımdan ayrıldılar. Muleka ile Weghorst kalan bölümde bireysel program dahilinde çalıştılar.

JOSEF DÜNÜ PAS GEÇTİ

Kara Kartal'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza dünkü idmanda yer almadı. 33 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldığı bildirildi. Josef'in diz ağrıları yüzünden idmana çıkamadığı ve dünü izinli geçirdiği belirtildi. Deneyimli oyuncunun durumu son kontrollerin ardından netlik kazanacak.



