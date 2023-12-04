Beşiktaş'ta girdiği 3. seçimden de mağlubiyetle ayrıldı! Serdal Adalı kaybedince, transfer yattı... İşte Adalı'nın anlaştığı yıldız

Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerini kaybeden Serdal Adalı'nın, seçilmesi halinde yapacağı ilk transfer belli oldu. Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'in iddiasına göre Serdal Adalı eğer seçilseydi ilk olarak Çağlar Söyüncü'yü kadroya katacaktı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Karadeniz yaptığı açıklamada "Eğer Serdal Adalı başkan seçilmiş olsaydı, Çağlar Söyüncü ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşma yapılmıştı. Ancak şu an bu anlaşma geçersiz durumda" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü, 2016'da 7.9 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer olmuş ve 2 yıl sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olmuş ancak İspanyol ekibinde sadece 79 dakika süre almıştı.





