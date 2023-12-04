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  4. Beşiktaş'ta girdiği 3. seçimden de mağlubiyetle ayrıldı! Serdal Adalı kaybedince, transfer yattı... İşte Adalı'nın anlaştığı yıldız

Beşiktaş'ta girdiği 3. seçimden de mağlubiyetle ayrıldı! Serdal Adalı kaybedince, transfer yattı... İşte Adalı'nın anlaştığı yıldız

04.12.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Başkan seçilmesinden sonra diğer aday Serdal Adalı'nın seçilmesi durumunda takıma getireceği yıldız isim belli oldu. Buna göre Serdal Adalı, Hasan Arat karşısında kazansaydı, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadroya katacaktı. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerini kaybeden Serdal Adalı'nın, seçilmesi halinde yapacağı ilk transfer belli oldu. Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'in iddiasına göre Serdal Adalı eğer seçilseydi ilk olarak Çağlar Söyüncü'yü kadroya katacaktı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

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Karadeniz yaptığı açıklamada "Eğer Serdal Adalı başkan seçilmiş olsaydı, Çağlar Söyüncü ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşma yapılmıştı. Ancak şu an bu anlaşma geçersiz durumda" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü, 2016'da 7.9 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer olmuş ve 2 yıl sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olmuş ancak İspanyol ekibinde sadece 79 dakika süre almıştı.

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