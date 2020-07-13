Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

Transfer konuları hakkında konuşmayacağını vurgulayan Gönül, "Bir şekilde hedefimiz var. Beşiktaş Kulübü olarak bir hedef varsa bunun için elimizden gelen her şeyi son ana kadar yapmak zorundayız. İki hafta kaldı, ligi bakalım nerede bitireceğiz? Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Gökhan Gönül: "Kötü orta yapabilirim, pas hatası yapabilirim ama Beşiktaş taraftarı mücadele etmediğim bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum." (13 Temmuz 2016)
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