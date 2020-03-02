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Beşiktaş’ta Gökhan Gönül şoku

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül’de birinci derece zorlanma meydana geldi. Gökhan’ın Ankaragücü’ne karşı forma giymesi zor...

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül şoku

Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül’de, çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Gökhan Gönül’ün Ankaragücü karşısında forma giymesi zor görünüyor.

(İHA)

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