Beşiktaş’ta Gökhan Gönül şoku

Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül’de, çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi.
Tedavisine başlanan Gökhan Gönül’ün Ankaragücü karşısında forma giymesi zor görünüyor.
(İHA)
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