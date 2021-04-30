SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Gökhan Töre gelişmesi

Beşiktaş'ta Gökhan Töre gelişmesi

30.04.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre, kritik Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre gelişmesi

Siyah-beyazlı ekipte Aboubakar ve Larin'in sakatlanması sonrası ileri uçta oynatılan ve bu yeni görevinde performasıyla beğeni toplayan Gökhan Töre, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme saptanan 29 yaşındaki Töre'nin tedavisine başlanmıştı.

Alınan bilgiye göre Gökhan Töre, yarın Süper Lig'de oynanacak kritik Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giyen Töre, 3 gol atıp, 1 de asist yaptı. (TRT Spor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklamasıBeşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Gökhan Töre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Alkol satış yasağı kalktı mı? Çarpıcı paylaşım

Alkol satış yasağı kalktı mı? Çarpıcı paylaşım

Fenerbahçe'den maç tekrarı başvurusu

Fenerbahçe'den maç tekrarı başvurusu

Jose Mourinho The Sun'da köşe yazacak

Jose Mourinho The Sun'da köşe yazacak

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

'İntihar sözleri' üzerine futbolu bıraktı

'İntihar sözleri' üzerine futbolu bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.