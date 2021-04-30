Beşiktaş'ta Gökhan Töre gelişmesi

Siyah-beyazlı ekipte Aboubakar ve Larin'in sakatlanması sonrası ileri uçta oynatılan ve bu yeni görevinde performasıyla beğeni toplayan Gökhan Töre, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme saptanan 29 yaşındaki Töre'nin tedavisine başlanmıştı.

Alınan bilgiye göre Gökhan Töre, yarın Süper Lig'de oynanacak kritik Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giyen Töre, 3 gol atıp, 1 de asist yaptı. (TRT Spor)

