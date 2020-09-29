Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerinden Gökhan Töre'yi ilk 11'e dahil etmeyi düşünüyor.
Kara Kartal'ın yeni transferi Gökhan Töre, önceki gün oynanan Konyaspor mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı.
İdman eksiğini kapattığı gözlenen başarılı kanat oyuncusunun pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesiyle beraber ilk 11'e geçmesi bekleniyor. (Sporx)
Fatih Terim'den yönetime: Bana onu alın
Ozan Kabak'a 6 maç ceza şoku!
Galatasaray'dan kanada Bulgar yıldız!
Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!
Serie A ekibinde 14 kişide koronavirüs çıktı!
Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday!
Kevin Prince Boateng 2. lige transfer oldu!
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Karius'un yeni takımı belli oldu
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Serie A'da Türk gücü
Trabzonspor'a ilaç oldu
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum