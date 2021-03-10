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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

10.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncu Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Gökhan Töre
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
La Gökhan, bir hafta da sağlam kal...
form turmadan sakatlaniyor. zor oynar bjk da
nerden geldi şu cenk ve töre hep kronik arzalılar

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