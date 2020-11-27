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Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, çarşamba günkü idmanda baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun derbide forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve kampa girecek.

GÖKHAN TÖRE'DE ZORLANMA

Bu arada, önceki gün idmanda sağ baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Deneyimli futbolcunun dev mücadelede forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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