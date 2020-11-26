Derbide gözler kalecilerde olacak

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'de geçen yıldan beri görev alan Altay ile Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında kırmızı kart görmesiyle bu sezon ilk kez siyah-beyazlı kaleye geçerek 32 dakika sahada kalan ve geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında 90 dakika süre alan Utku Yuvakuran'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

ALTAY 9 MAÇTA 9 GOL YEDİ

Bu sezon ligde Fenerbahçe'nin oynadığı 9 maçta da kalede yer alan Altay Bayındır, toplam 9 kez rakiplerin gol sevinci yaşamasını engelleyemedi.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapatan Altay, en fazla bir maçta 2 gol yedi. Genç kaleci, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kalesinde 2'şer golle görürken, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında rakiplerinin golüne engel olamadı.