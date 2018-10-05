Beşiktaş'ta Guti Hernandez kafaları karıştırdı

Sezon başında Real Madrid'in 2 yıllık antrenörlük teklifini reddederek, 2010 yılında da formasını giydiği Beşiktaş'ın teklifini kabul etmişti. Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti'de bugün flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol antrenörün Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takibi bıraktığı görüldü.

İSVEÇ'E GİTMEDİ

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde dün karşılaştığı Malmö maçının kafilesinde de yer almayan Guti'nin bu hareketi kafalarda soru işareti bıraktı. Bu olayın sosyal medyada konuşulmasının ardından Guti, yeniden Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takip etti.



