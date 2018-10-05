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Beşiktaş'ta Guti Hernandez kafaları karıştırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında yardımcı antrenör olarak takıma katılan Guti Hernandez, siyah beyazlıların sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Bu durum kafalarda soru işareti bıraktı. Bu olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra ise Guti, Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını yeniden takibe aldı.

Beşiktaş'ta Guti Hernandez kafaları karıştırdı

Sezon başında Real Madrid'in 2 yıllık antrenörlük teklifini reddederek, 2010 yılında da formasını giydiği Beşiktaş'ın teklifini kabul etmişti. Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti'de bugün flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol antrenörün Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takibi bıraktığı görüldü.

İSVEÇ'E GİTMEDİ

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde dün karşılaştığı Malmö maçının kafilesinde de yer almayan Guti'nin bu hareketi kafalarda soru işareti bıraktı. Bu olayın sosyal medyada konuşulmasının ardından Guti, yeniden Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş guti hernandez

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