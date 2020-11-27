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Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.11.2020 21:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in corona virüs testinin pozitif çıktığını ve diğer futbolculardan negatif sonuç alındığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic’te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic’in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Üçkagıtcı fenerde pozitif vaka yok degilmi saklıyolar diyoruz inanmıyolar arkadaş mayaları üçkagıt onların
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