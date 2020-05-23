Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, top sürme, pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
(DHA)
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