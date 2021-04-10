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Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

10.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanında boy gösterecek olan lider Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar, özel programı doğrultusunda çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 top kapma yapan futbolcular, ardından BB Erzurumspor maçının taktiği üzerinde durdu. Beşiktaş, bugün özel uçakla Erzurum'a giderek, konaklayacağı otelde maç için kampa girecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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