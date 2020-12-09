Beşiktaş'ta hedef şampiyonluk

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin aralık sayısındaki yazısında salgın nedeniyle birçok gelirden mahrum kaldıklarını kaydederek, "Göreve geldiğimizde önümüzde pozitif bir tablo yoktu. Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Tabii ki sıkıntılar olacak ama günün sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurdukları kadronun 'pahalı oyuncu iyi oyuncudur' algısını yıkacağını belirten Çebi, şunları ifade etti:

"Sadece kulübümüz değil rekabet ettiğimiz güzide kulüplerimiz de son 20 yıldaki müsrif tutumlarını sonlandırmadıkları takdirde yok olma tehlikesini atlatamayacaklar. Biz Beşiktaş'ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen 'Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür' algısını yıkacak bir kadromuz var. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda."