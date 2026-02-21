Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh etkisi Asya'ya kadar uzandı! Yayın anlaşması ve Kartal Yuvası projesi

Siyah-beyazlıların Süper Lig maçları artık Güney Kore’de canlı yayınlanacak. Hyeon-gyu Oh transferiyle Asya pazarına açılan Beşiktaş, ülkede Kartal Yuvası mağazaları açmayı da planlıyor.

KARTAL GÜNEY KORE PAZARINDA!

Beşiktaş, Güney Kore pazarına resmen adım atıyor. Siyah-beyazlı kulübün Süper Lig’de oynayacağı tüm karşılaşmalar, Kore’nin en büyük dijital yayın platformlarından Coupang Play üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Yapılan anlaşmayla birlikte Beşiktaş maçları Güney Kore’de düzenli olarak takip edilebilecek.

Bu açılımda Hyeon-gyu Oh transferinin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Asya pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılara, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee’nin de destek vermeye hazır olduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetimi ayrıca, ülkede iki büyük şehirde Kartal Yuvası mağazası açarak marka değerini ve ticari faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

BAŞKONSOLOS ZİYARETTE BULUNMUŞTU!

Beşiktaş, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee’yi ağırladı...

"Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee’yi ağırladı.

Ziyarette; Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Çağatay Abraş, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Öztopaloğlu ile Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Sarımermer de yer aldı.

Başkanımız Serdal Adalı, ziyaretin sonunda Başkonsolos Lee’ye Beşiktaş forması hediye etti."

FORMA SATIN ALDI!

Beşiktaş’ın Güney Koreli transferi Oh, Kartal Yuvası’ndan Atatürk desenli tişört aldı. Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ise Oh’un formasını satın aldı.