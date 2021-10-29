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Beşiktaş'ta iç transfer için resmi açıklama

29.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcular ile görüşmeye başladı.

Beşiktaş'ta iç transfer için resmi açıklama
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, iç transferde sadece Larin'le değil, diğer oyuncularla da görüştüklerini söyledi.

Kazancı, "Vida gibi, Güven gibi sezon sonu sözleşmesi bitecek değerli oyuncularımız var. Hepsiyle konuşuyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar vakit var. Yılbaşına kadar bunların hepsinin adını koymak istiyoruz" dedi.

Vida ve Güven'in yanı sıra Josef De Souza'nın da kontratı sezon sonu bitiyor. Ancak Brezilyalı futbolcunun kontratının sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza Güven Yalçın
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