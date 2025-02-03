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Beşiktaş'ta iki ayrılık aynı anda duyuruldu! Musrati ve Ndour için resmi açıklama

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 18:46
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Beşiktaş, Libyalı orta sahası Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandığını açıkladı. Bu transferden biraz önce de Beşiktaş, yaz transfer döneminde PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş'ta iki ayrılık aynı anda duyuruldu! Musrati ve Ndour için resmi açıklama

Beşiktaş, Libyalı orta sahası Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandığını ve Ndour'un da sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

MUSRATI KİRALANDI

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Cher Ndour ile Yollarımız Ayrıldı 2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Al Musrati
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