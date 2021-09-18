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Beşiktaş'ta iki yıldız birden sakatlandı

18.09.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Necip Uysal ve Mehmet Topal maça devam edemedi.

Beşiktaş'ta iki yıldız birden sakatlandı

Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira, maç kadrosunda yer almamış, Valentin Rosier de maç öncesi kadrodan çıkarılmıştı.

Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ve Mehmet Topal, oyuna devam edemedi.

Necip Uysal'ın yerine 21. dakikada Miralem Pjanic girdi. Mehmet Topal ise 37. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Mehmet Topal
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